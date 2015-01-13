Аваков люстрував більше сотні інспекторів ДАІ

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначається в повідомленні, 19 січня будуть оголошені правила та початок набору на навчання та стажування в нову патрульну службу, яка прийде на зміну ДАІ.

Аваков також наголосив, що з ОВС звільнено 102 інспекторів ДАІ, які брали участь у складанні протиправних протоколів проти учасників Євромайдану та Автомайдану.

Зокрема, у Києві звільнені 42 співробітники ДАІ, у Львівській області – 16, у Київській – 11, Житомирській – 9, Хмельницькій – 7, Харківській – 5, Полтавській – 4, Дніпропетровській – 3, у Кіровоградській та Херсонській – по 2, в Івано-Франківській – 1 інспектора ДАІ.

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«Повторюся, будуть ще суди в цьому зв'язку. І з нашою обвинувальною позицією, і проти нас. Такий процес. Але! Якщо правове рішення для здійснення справедливості, в нашій непростій системі не виходить швидким, то попереду повинно випливати, підкріплене повноваженнями – рішення совісті. Це таке рішення. І, на жаль, не останнє як в системі ДАІ, так і в системі МВС в цілому», – підкреслив Аваков.

Він також додав, що процес оновлення цієї служби розпочнеться у Києві, а далі пройде у всіх регіонах держави, наголошується в повідомленні.