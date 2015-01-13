Аваков люстрував більше сотні інспекторів ДАІ
Таке рішення керівник міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков прийняв після проведення ряду перевірок та на підставі Закону України «Про очищення влади».
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Як зазначається в повідомленні, 19 січня будуть оголошені правила та початок набору на навчання та стажування в нову патрульну службу, яка прийде на зміну ДАІ.
Аваков також наголосив, що з ОВС звільнено 102 інспекторів ДАІ, які брали участь у складанні протиправних протоколів проти учасників Євромайдану та Автомайдану.
Зокрема, у Києві звільнені 42 співробітники ДАІ, у Львівській області – 16, у Київській – 11, Житомирській – 9, Хмельницькій – 7, Харківській – 5, Полтавській – 4, Дніпропетровській – 3, у Кіровоградській та Херсонській – по 2, в Івано-Франківській – 1 інспектора ДАІ.
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«Повторюся, будуть ще суди в цьому зв'язку. І з нашою обвинувальною позицією, і проти нас. Такий процес. Але! Якщо правове рішення для здійснення справедливості, в нашій непростій системі не виходить швидким, то попереду повинно випливати, підкріплене повноваженнями – рішення совісті. Це таке рішення. І, на жаль, не останнє як в системі ДАІ, так і в системі МВС в цілому», – підкреслив Аваков.
Він також додав, що процес оновлення цієї служби розпочнеться у Києві, а далі пройде у всіх регіонах держави, наголошується в повідомленні.