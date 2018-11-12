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Більшість країн на Постійній раді ОБСЄ у Відні засудили фейкові вибори в ОРДЛО

21:49, 12 листопада 2018
Політика
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Ілюстрація / REUTERS

Більшість країн-учасниць Організації з безпеки та співробітництва в Європі на засіданні Постійної ради у Відні засудили незаконні "вибори" на Донбасі.

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Про це повідомила постійний представник Великої Британії при ОБСЄ та голова комітету ОБСЄ з людського виміру Шаан Маклауд у мікроблозі Twitter.

Вона заявила, що сьогодні у Відні на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ обговорювалися "вчорашні незаконні, протиправні "вибори" в Донецькій і Луганській областях".

"28 країн ЄС, Канада, США, Туреччина, Швейцарія, Норвегія, Грузія, Молдова, Азербайджан та інші засудили порушення міжнародного права, суверенітету України та Мінських угод", - заявила вона.

Як відомо країнами-учасницями ОБСЄ є 57 країн.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко та українські дипломати анонсували, що сьогодні Постійна рада ОБСЄ розгляне питання псевдовиборів на окупованих територіях Донбасу.

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Теги: #ОБСЄ#ОРДЛО