Порошенко: Застосування вогню силовиками в аеропорту було разовим для евакуації поранених
14:39, 19 січня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що застосування українськими військовими вогню в Донецькому аеропорту було разовим.
Військові відкрили вогонь в аеропорту для евакуації поранених, заявив Порошенко / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Евою Копач.
“За останні дні у нас різко зросла інтенсивність атак Донецького аеропорту з боку терористів, а також безкарне порушення режиму припинення вогню, на які позавчора я дав доручення одноразово дати відповідь у зв'язку з тим, що нам просто заборонили вивезти наших поранених і загиблого з Донецького аеропорту, евакуювати”, - сказав Порошенко.
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