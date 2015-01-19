Порошенко підтвердив, що поїде на річницю визволення Освєнцима
15:47, 19 січня 2015Політика
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Президент Петро Порошенко має намір відвідати Польщу для участі у заходах до 70-річчя визволення концентраційного табору "Освенцим" 27 січня.
Порошенко підтвердив візит на річницю звільнення Освєнцима / Wikimedia
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Республіки Польща Евою Копач.
Читайте такожПольща не запросила Путіна в Освенцим через Україну"Я хотіла б вас, пане президенте, запитати, чи зробите ви нам таку честь, і будете учасником вшанування 70-ї річниці (визволення концентраційного табору "Аушвіц" ("Освенцим")", - зазначила Копач. На що український президент відповів ствердно.
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