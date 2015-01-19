Порошенко підтвердив, що поїде на річницю визволення Освєнцима

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Республіки Польща Евою Копач.

Читайте такожПольща не запросила Путіна в Освенцим через Україну"Я хотіла б вас, пане президенте, запитати, чи зробите ви нам таку честь, і будете учасником вшанування 70-ї річниці (визволення концентраційного табору "Аушвіц" ("Освенцим")", - зазначила Копач. На що український президент відповів ствердно.