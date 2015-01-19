До України прилетить командування сухопутних військ США - ЗМІ
15:50, 19 січня 2015Політика
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Цього тижня до України прибудуть представники командування сухопутних військ армії Сполучених Штатів.
REUTERS
Вони мають на меті оцінити ситуацію, яка склалася на Сході держави, а також обговорити питання надання необхідної допомоги українським Збройним силам, передає 5 канал.
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Про це повідомив речник Генштабу Владислав Селезньов. Він також розповів, що Австралія доправила Україні черговий вантаж з зимовими речами для бійців.
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