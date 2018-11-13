Данилюк розповів, як "направив на три літери" Кононенка

За словами екс-міністра, одного разу йому принципово влаштували "порку в парламенті", заваливши необхідні Мінфіну законопроекти.

Колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк розповів про свій конфлікт із народним депутатом Ігорем Кононенком у період своєї роботи на посаді.

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В інтерв`ю «Українській правді» Данилюк розповів, що в період його роботи у Мінфіні до нього спочатку намагались ходити з певними «побажаннями» щодо тих чи інших питань.

«Інколи, щоб прийняти бюджет або інші важливі закони, доводилося йти на певні компроміси, щоб зібрати голоси. Але щоб у лоб казати "Роби це" – так зі мною не працювало. Спочатку до мене намагалися приходити – хтось хотів свою людину на митницю, ще щось. Я вислуховував уважно і направляв у бік виходу», – розповів екс-міністр.

За словами Данилюка, одного разу йому принципово влаштували «порку в парламенті», заваливши необхідні Мінфіну законопроекти.

«Завалили два надзвичайно важливі мінфінівські законопроекти, над якими ми дуже багато працювали – щодо створення наглядових рад у державних банках і щодо запровадження середньострокового бюджетування. Прем'єр теж принципово не прийшов, щоб мене підтримати. Це була домовленість – "зараз ми Данилюку покажемо!", - розповів колишній міністр.

«До мене тоді підійшов Кононенко, каже: "Поки зі мною не домовишся, голосів не буде". Я кажу: "Ти думаєш, мені особисто потрібні ці законопроекти? Ти ж розумієш, що це для країни важливо". Тоді ми досить сильно зчепилися, я його направив на три літери. Він почав кричати, що я його залякую. Уявіть сюрреалістичність цього – я залякую Кононенка... Я думаю, Кононенка ні в парламенті, ні тим більше в уряді ніхто не наважувався так чітко спрямувати. Ну і хто ще після цього сунеться зі своїми "побажаннями"?», - підсумував колишній міністр фінансів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня підтримала подання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

Міністр на засіданні уряду 23 травня різко відреагував на відсутність у порядку денному питання призначення своїм заступником Яни Бугримової, про що він клопотався вже протягом двох років. Після цього Данилюк звернувся з листом до послів «Великої сімки», стверджуючи, що для призначення на цей пост йому нав'язують наближених до президента людей.

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що на засіданні було прийнято постанову, яка перепідпорядковувала Державну фіскальну службу Кабінету міністрів, а також робить необов'язковим узгодження з Мінфіном проектів рішень уряду. Постанову так і не було опубліковано, оскільки, за словами Данилюка, вона порушувала чинне законодавство.