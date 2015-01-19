Томенко назвав, кому може бути вигідне затягування розслідування смерті Гонгадзе

Про це він розповів в інтерв'ю Обозревателю.

"Під час президентства Януковича було зрозуміло, що був якийсь задум використовувати цю справу в інтересах впливу на бізнес або медіа Пінчука, або для впливу на позицію Кучми чи Литвина. Я відчував, як це нагніталося в Раді, в попередньому скликанні. Потім в якийсь момент було дано відбій, і стало зрозуміло, що справа згортається. Очевидно, якісь були домовленості, що справа консервується, і Пукач буде останнім, хто підпадає під розгляд у суді", - сказав Томенко.

Читайте такожПукач наполягає на причетності Кучми і Литвина до вбивства ГонгадзеНа його думку, не можна, перебуваючи в опозиції, вимагати розслідувати цю справу у відкритому режимі і довести її до кінця, а потім прийти до влади і "просто забути про неї".

"Що відбувається сьогодні - важко сказати. Можливо, ті депутати, політики, які лобіюють і підтримують Пінчука (різних фракцій), активно переконують президента, що не треба порушувати цю справу. Чи ті люди, які вважають, що медіа-ресурси тих, хто підтримує Кучму і його зв'язки з Росією, сьогодні корисні для влади. Або ті, хто вважають, що не потрібно розглядати цю справу в контексті появи в ній Литвина, тому що його депутатів можна використати для прийняття тих чи інших рішень. Можливо, є якісь інші причини", - заявив нардеп.

"Думати, що це справа відійшла, забута - це помилка нинішньої влади. Я оптиміст, і після заяв голів ГПУ і СБУ сподіваюся, що цей процес таки буде відкритим, і ми почуємо, що ж насправді відбулося в історії з цим убивством", - сказав він.