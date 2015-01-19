Томенко назвав, кому може бути вигідне затягування розслідування смерті Гонгадзе
Народний депутат Микола Томенко вважає, що розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе має бути доведене до кінця, щоб покарати замовників злочину.
Про це він розповів в інтерв'ю Обозревателю.
"Під час президентства Януковича було зрозуміло, що був якийсь задум використовувати цю справу в інтересах впливу на бізнес або медіа Пінчука, або для впливу на позицію Кучми чи Литвина. Я відчував, як це нагніталося в Раді, в попередньому скликанні. Потім в якийсь момент було дано відбій, і стало зрозуміло, що справа згортається. Очевидно, якісь були домовленості, що справа консервується, і Пукач буде останнім, хто підпадає під розгляд у суді", - сказав Томенко.
Читайте такожПукач наполягає на причетності Кучми і Литвина до вбивства ГонгадзеНа його думку, не можна, перебуваючи в опозиції, вимагати розслідувати цю справу у відкритому режимі і довести її до кінця, а потім прийти до влади і "просто забути про неї".
"Що відбувається сьогодні - важко сказати. Можливо, ті депутати, політики, які лобіюють і підтримують Пінчука (різних фракцій), активно переконують президента, що не треба порушувати цю справу. Чи ті люди, які вважають, що медіа-ресурси тих, хто підтримує Кучму і його зв'язки з Росією, сьогодні корисні для влади. Або ті, хто вважають, що не потрібно розглядати цю справу в контексті появи в ній Литвина, тому що його депутатів можна використати для прийняття тих чи інших рішень. Можливо, є якісь інші причини", - заявив нардеп.
"Думати, що це справа відійшла, забута - це помилка нинішньої влади. Я оптиміст, і після заяв голів ГПУ і СБУ сподіваюся, що цей процес таки буде відкритим, і ми почуємо, що ж насправді відбулося в історії з цим убивством", - сказав він.