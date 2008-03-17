Яценюк: ВР спочатку розгляне закон про Кабмін, а вже потім відставку Черновецького

Завтра Верховна Рада першим питанням розглядатиме законопроект про Кабінет Міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що другим питанням передбачається заслуховування звіту ТСК по Києву. А.ЯЦЕНЮК ще раз наголосив на тому, що він, як киянин, підтримує проведення дострокових виборів мера Києва, але як голова парламенту наполягатиме на тому, щоб процедура прийняття даного рішення відбувалася відповідно до Конституції України та законодавства України.

«Якщо ми відправимо незаконно у відставку мера Києва, то завтра комусь захочеться незаконно відправляти уряд у відставку», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Він підкреслив: «я буду стояти виключно в межах закону». Голова ВР також зазначив, що завтра передбачається звіт ТСК по Києву, а після звіту - прийняття рішення щодо «відповідного акта ВРУ про дострокове припинення повноважень і дострокові вибори». Він додав, що це відбудеться за умови, «якщо на це є відповідні законні підстави».