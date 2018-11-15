Сьогоднішні заяви Путіна є явним прикладом його втручання у виборчий процес в Україні – Цеголко

Прес-секретар Порошенка зазначає, що глава держави ніколи не погодиться на мир на умовах країни-агресора.

Сьогоднішні заяви президента Російської Федерації Володимира Путіна є явним прикладом його втручання у виборчий процес в Україні, попри те, що кампанія ще навіть не почалася.

Про це написав прес-секретар президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко у Facebook.

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«Очевидною є неприязнь Путіна до Порошенка як державного діяча, який зірвав плани Кремля із повернення України під контроль Російської імперії», - написав він.

Цеголко наголосив, що «питання про владу в Україні вирішуватиме не Кремль, а український народ».

«Щодо Порошенка, він виступав і виступає за політико-дипломатичне врегулювання, але ніколи не погодиться на мир на умовах країни-агресора. Глава держави й надалі, поєднуючи оборонні й дипломатичні зусилля, захищатиме суверенітет, територіальну цілісність і незалежність держави. І він боротиметься за таке мирне врегулювання, яке відповідає національним інтересам України, а не Росії – агресора» - зазначив Цеголко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 листопада, за підсумками візиту в Сінгапур президент Росії Путін заявив, що для врегулювання конфлікту на Донбасі має відбутися зміна влади в Україні.