Путін вважає, що безглуздо проводити зустрічі в "нормандському форматі" до виборів в Україні

При цьому він стверджує, що влада України "не виявила бажання" реалізовувати Мінські угоди.

Президент Росії Володимир Путін вважає, що безглуздо проводити зустрічі в "нормандському форматі" до президентських і парламентських виборів в Україні в 2019 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав за підсумками візиту до Сінгапура.

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"Зустрічатися в "нормандському форматі" на даний час, у ході передвиборної кампанії, яка відбувається в Україні, більш-менш безглуздо", - заявив Путін.

При цьому він стверджує, що влада України "не виявили бажання" реалізовувати Мінські угоди.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що санкційна політика Євросоюзу дозволяє утримувати Росію за столом переговорів по Україні.