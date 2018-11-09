Російські окупанти намагаються посилити ескалацію на Азовському морі - Наєв

Командувач заявляє, що основним компонентом гарантії миру та безпеки на Донбасі були і залишаються саме Об’єднані сили.

Командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв заявив, що російський окупант намагається посилити ескалацію на Азовському морі, і в цьому контексті Маріупольський напрямок є одним із найважливіших у контексті створення передумов її протидії.

Про це Наєв заявив під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї НАТО Расою Юкнявічене та головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм, повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил.

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Зазначається, що захід відбувся в рамках візиту Юкнявічене до України з метою отримання актуальної інформації щодо ситуації в районі проведення ООС.

Під час зустрічі Наєв підкреслив, що Маріупольський напрямок сьогодні є одним із найважливіших у контексті створення передумов для протидії російським окупантам у їхніх намаганнях посилити ескалацію на Азовському морі.

Крім того командувач зазначив, що основним компонентом гарантії миру та безпеки на Донбасі були і залишаються саме Об’єднані сили.

Як повідомляв УНІАН, представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук заявив, що Росія намагається захопити нові території в Україні, продовжуючи порушувати Мінські угоди, покликані мирним шляхом врегулювати ситуацію на Донбасі.