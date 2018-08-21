Луценко працює над справою проти очільника ДФС Продана

Генпрокурор розповів, що ГПУ наразі має масу справ по митниці.

Генпрокуратура збирає докази у справі проти виконуючого обов’язки голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана, заявив генпрокурор Юрій Луценко.

В інтерв’ю «Українській правді» він зазначив, що має до Продана претензії. Зокрема, з приводу епізодів контрабанди, які допустили його підлеглі.

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«У мене є претензії до Продана. Поки що я озвучую претензії до безлічі випадків щодо контрабанди, які допустили його підлеглі. Але зараз я працюю по справі, в якій у мене є претензії до нього персональні. В той момент, коли я здобуду достатню кількість доказів, зроблю процесуальне рішення», - наголосив Луценко.

В той же час, генпрокурор вказав, що «це не означає риття під Гройсмана».

Луценко розповів, що наразі ГПУ має масу справ по митниці.

«У мене з Гройсманом спільне бачення, що з контрабандою треба боротися. Але в нас різне розуміння, як боротися», - наголосив він.

"Я кажу: сьогодні в країні процвітає контрабанда. Це факт? Володимир Борисович [Гройсман] каже: "факт". Я пропоную такий-то метод боротьби, він каже "ні, я обираю інший". О’кей, ви прем’єр-міністр. При цьому я виявляю раз за разом величезні проблеми в роботі митників", - заявив Луценко.

"Я його непублічно закликав до зміни команди на митниці. Тепер я роблю у вас це публічно. Я вважаю, що в країні, в якій три роки немає керівника митної служби, не може бути порядку на митницях. Я вважаю, що якщо зараз призначили чергового виконуючого обов’язки, то це нічого не вирішує. Тому що в той же день, коли його призначили, на його митниці виявили мільйони "контрабасу", - вказав генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Кабмін затвердив план боротьби з контрабандою, який передбачає координацію всіх правоохоронних органів і Державної фіскальної служби. Зокрема, уряд надав право співробітникам Національної поліції цілодобово знаходитися на митних пунктах для виявлення порушень.