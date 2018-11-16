Прем’єр Угорщини дублює нещодавні меседжі Путіна - нардеп

Нардеп Іонова зазначає, що згодна з експертами, які вказують на слабкість позиції лідерів обох країн, що не можуть досягти від української влади бажаного – здачі національних інтересів.

Заява угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана про те, що з чинною українською владою неможливо досягнути домовленості, прозвучала на фоні конкретних кроків з нормалізації двосторонніх українсько-угорських взаємин, завдячуючи зусиллям дипломатії обох сторін.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook народний депутат фракції партії "Блок Петра Порошенко" Марія Іонова.

"Ще більш прикро, що прем’єр сусідньої країни просто дублює нещодавні меседжі агресора й підривника міжнародного порядку Путіна", - написала нардеп.

Іонова зазначає, що згодна з експертами, які вказують на слабкість позиції лідерів обох країн, що не можуть досягти від української влади бажаного – здачі національних інтересів.

"Вочевидь, на жаль, висновки історії (у т. ч. й обставини та наслідки обох світових воєн) абсолютно можуть не братися до уваги окремими політичними діячами – у тих випадках, коли йдеться про їхні власні інтереси, всупереч інтересам сусідньої держави, своєї власної країни та й взагалі Європейського континенту. Завдяки словам свого тимчасового очільника Угорщина, на жаль - може йти в абсолютний розріз з позицією провідних країн ЄС та й взагалі цивілізованих країн – стосовно неможливості підігравання відвертому агресору у нечесній грі, визнання здобутків України у реформуванні у фактично військовий час. Саме тому цікава реакція країн Євросоюзу на такі очевидні, такі мабуть особисті заяви Прем’єра одного з нових країн-членів", - написала народний депутат.