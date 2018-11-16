Порошенко розповів делегаціям ЄС і США про втручання Росії у виборчий процес в Україні

Президент зустрівся з делегаціями Національного демократичного інституту США (НДІ) та Європарламенту (ЄП) та обговорив із їхніми представниками реформи в Україні, передвиборчу ситуацію та останні події на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму.

Президент України Петро Порошенко закликав Сполучені Штати Америки та Європейський Союз посилити санкції проти Росії.

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Як повідомили у прес-службі глави держави, президент зустрівся з делегаціями Національного демократичного інституту США (НДІ) та Європарламенту (ЄП) та обговорив із їхніми представниками реформи в Україні, передвиборчу ситуацію та останні події на тимчасово окупованих Донбасі та Криму.

"Президент назвав приклади втручання Росії у виборчий процес в Україні і закликав західних партнерів посилити санкційний тиск на країну-агресора", - йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі також йшлося про те, що майбутні президентські та парламентські вибори в Україні в жодному разі не є перепоною ані для мінського, ані норманського процесів.