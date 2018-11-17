США засудили агресивні дії РФ в Чорному і Азовському морях

Агресивна діяльність Росії в Азовському морі створила нові загрози для цілого азовсько-чорноморського регіону.

Сполучені Штати Америки засудили агресивні дії Російської Федерації у зв'язку з зупинкою суден, що прямують в Чорному і Азовському морях до українських портів.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками засідання Комісії стратегічного партнерства Україна–США у Вашингтоні, розміщеній Посольством України в США на своєму сайті.

Зокрема, Сполучені Штати ще раз підтвердили свою відданість декларації держсекретаря Майка Помпео від 25 липня 2018 року щодо невизнання спроби анексії Криму Росією.

"Сполучені Штати засудили агресивні дії Росії проти міжнародних морських перевізників, які прямують Чорним та Азовськими морями та через Керченську протоку до українських портів. Обидві сторони підкреслили, що агресивна діяльність Росії в Азовському морі створила нові безпекові, економічні, соціальні та екологічні загрози для цілого азовсько-чорноморського регіону", - йдеться у заяві.

"Сполучені Штати підтвердили свою відданість справі підтримки санкцій щодо Росії через її агресію проти України доки Росія повністю не виконає Мінські домовленості та не поверне контроль над Кримом Україні", - йдеться у заяві.

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"Обидві сторони підкреслили потребу подальшого посилення спроможності України протидіяти російській агресії, вкотре підтвердили важливість Мінських домовленостей для припинення російської агресії, а також наголосили на необхідності відновлення контролю України над своїми територіями, які тимчасово окуповані або контролюються Росією – Кримом та окремими районами Донецької та Луганської областей", - наголошується у документі.

"Обидві сторони вирішили, що розміщення повноцінних сил міжнародної безпеки під мандатом ООН на підконтрольних Росії територіях Донбасу, включно із українсько-російським кордоном, створить необхідні безпекові умови для повної імплементації Мінських домовленостей", - заявили Україна і США.

Крім того, Сполучені Штати відзначили чергове продовження Україною терміну дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, підкреслили значні зусилля України щодо імплементації Мінських домовленостей, а також закликали Росію виконувати її зобов’язання згідно з домовленостями.

"Сторони засудили так-звані незаконні “вибори”, які пройшли на підконтрольних Росії територіях Донбасу 11 листопада 2018 року, і вчергове наголосили, що ці зоркестровані Росією бутафорні “вибори” протирічать її зобов’язанням за Мінськими домовленостями і зневажають Резолюцію РБ ООН 2202 (2015)", - йдеться у заяві.