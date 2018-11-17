ЄС може запровадити санкції проти Угорщини - Ар'єв

Причина - ухвалення законів проти розвитку громадянського суспільства.

ЄС може застосувати санкції проти Угорщини через ухвалення законів проти розвитку громадянського суспільства.

Про це в ефірі "Прямого" сказав народний депутат України, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, голова комітету ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа Володимир Ар'єв.

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"В Угорщини дуже серйозні проблеми всередині Євросоюзу, з Брюсселем. Через дуже антидемократичні закони, які ухвалила угорська влада, зокрема проти громадянського суспільства, проти університету Сороса, громадських організацій і не тільки. Зараз ЄС стоїть на шляху до запровадження санкцій проти Угорщини", - заявив Ар'єв.

Він упевнений, що Україна має скористатися ситуацією і діяти асиметрично.

"Ми маємо максимально посилити роботу з Євросоюзом і НАТО для того, щоб відповідний фідбек уже йшов від нас. Щоб з ними (Угорщиною) розмовляли їхні партнери, якими вони прикриваються", - вважає Ар'єв.

Нагадаємо, Угорщина вимагає від України відтермінування імплементації мовної статті закону про освіту, а також скасування її дії на приватні навчальні заклади. Через ухвалення закону країна блокує співпрацю України та НАТО, зокрема зустрічі Комісії Україна-НАТО на високому рівні.