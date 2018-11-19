Пост блогера-порохобота про необхідність красти пояснює, звідки гроші на телеканал Порошенка – журналіст

Дмитро Гнап вважає, що телеканал "Прямий", який вихваляє президента, фінансується з бюджетних крадіжок.

У своєму дописі у Facebook користувач на ім'я Карл Волох, якого в соціальній мережі вважають так званим «порохоботом», відзначив, що представникам чинної влади доводиться красти, «аби на ці гроші хоч почасти інформаційно й організаційно протистояти атаці об'єднаних путінсько-олігархічних інформаційних військ». Журналіст Дмитро Гнап вважає, що відповідний допис пояснює джерело фінансування телеканалу «Прямий», який вихваляє президента України Петра Порошенка.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Те, про що я багато вже разів писав, "лєгко і нєпрінуждьонно" вчора підтвердив провладний коментатор Карл Волох. А саме: що телеканал "Прямий", який вихваляє президента, фінансується з бюджетних крадіжок», - написав він.

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Гнап нагадав, що формальним власником телеканалу є колишній регіонал, екс-глава Київської міської державної адміністрації Володимир Макеєнко.

«Адже формальний власник телеканалу - екс-регіонал Макєєнко банально не має грошей, щоб утримувати таке недешеве задоволення як телебачення. Відтак, постає питання: звідки гроші на цей бенкет? Ну ось, Волох нам все чесно пояснив: крадуть», - додав журналіст.

На його думку, пост Волоха пояснює, що саме на вкрадені гроші фінансується мовлення телеканалу «Прямий» та боти-коментатори президента.

«Вкраденого цілком вистачає і на телеканал, і на орди платних коментаторів, і ще й на премію головнокомандувачу за організацію цієї звитяжної боротьби», - наголосив Гнап.

Також журналіст зауважив, що канал «Прямий», який раніше мав назву «Тоніс», перейшов до Порошенка від старшого сина екс-президента Віктора Януковича.

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«Відтак, чистий збіг, але Генпрокуратура в суди досі не передала жодної кримінальної справи по корупції Януковича. На відміну від справи про державну зраду, саме в корупційних оборудках провину Януковича довести легко і швидко. Але ці справи вкриваються пилом в кабінетах ГПУ. Шкода, що Волоху ніхто не пояснив, що крадіжки з бюджету, чим би їх не виправдовували - це тяжкий кримінальний злочин. Як і умисне гальмування кримінальних проваджень. За що Порошенко зі спільниками має сісти на лаву підсудних. І вже звідти пояснювати, як він боронив Україну. Не забуваючи набивати власні кишені грошима», - підсумував Дмитро Гнап.

Як повідомляв УНІАН, на допис користувача на ім'я Карл Волох, який напередодні майбутніх виборів в Україні в соцмережі намагався виправдати корупцію нинішньої української влади, звернув увагу активіст Антон Петруков.

Зокрема, в пості Волох говорить про те, що "та корупція, яка зберігається за нинішньої влади (на порядок нижча, ніж до 2014), є вимушеною. Головним чином, тому, що владі доводиться красти, щоб на ці гроші хоч почасти інформаційно й організаційно протистояти атаці об'єднаних путінсько-олігархічних інформаційних військ".

"Ні, це не жарт і не сарказм. Це реально "порохобот" озвучує, як позицію", - зазначив Петруков.