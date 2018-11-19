Комітет Ради висловив зауваження до подання про зняття імунітету з депутата Березкіна

Водночас, Регламентний комітет визнав законним подання про притягнення народного депутата Березкіна до кримінальної відповідальності.

Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України висловив низку зауважень стосовно вмотивованості і обгрунтованості подання щодо згоди на притягнення народного депутата Станіслава Березкіна до кримінальної відповідальності.

Про це повідомив голова Регламентного комітету Павло Пинзеник.

"Ми вважаємо, що Березкін Станіслав Семенович як виконавець не може бути суб'єктом відповідного правопорушення", - сказав Пинзеник у ході оголошення проекту висновку.

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Голова Регламентного комітету зазначив що наведені в поданні докази щодо вчинення Березкіним злочинів, зокрема, покази свідків, розсекречені протоколи негласних слідчо-розшукових дій, телефонні розмови посадових осіб, протоколи копії оптичних дисків, електронних листів та документів, вилучених під час обшуку нежитлових приміщень, не містять прямих доказів, які б підтверджували наявність усних чи письмових вказівок, доручень, наданих особисто народним депутатом Березкіним, безпосередньо посадовим особам групи компаній "Креатив" та АТ "Ощадбанк".

Також Пинзеник відмітив, що відсутні будь-які підписи Березкіна на листах та документах, вилучених в АТ "Ощадбанк".

Водночас, Регламентний комітет визнав законним подання щодо народного депутата Березкіна до кримінальної відповідальності, оскільки подання внесено законним суб'єктом.

Детальні зауваження до вмотивованості і обґрунтованості подання на притягнення Березкіна до кримінальної відповідальності комітет викладе у письмових висновках.

Крім того, Регламентний комітет визнав невмотивованими і необгрунтованими подання щодо затримання і арешту народного депутата.