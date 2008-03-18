Черновецький вішатися не буде

Вчора відбулося перше засідання комісії, створеної указом президента Віктора Ющенка для проведення службового розслідування діяльності мера Києва і за сумісництвом голови Київської міської державної адміністрації Леоніда Черновецького.

Після того, як пан Черновецький категорично відмовився з`явитися на засідання Кабміну, де слухався урядовий звіт про його роботу, поява мера на засіданні комісії для представників ЗМІ була несподіваною, пише "Коммерсантъ-Україна".

При цьому залишатися до кінця засідання, втім, як і розповідати про його подробиці, міський глава не став. За десять хвилин до закінчення засідання він вийшов у коридор.

Пройшла демократична дискусія, - сухо сказав пан Черновецький. – Про що?– спробували уточнити журналісти. – У мене зараз немає часу, оскільки завтра одна сердита жінка (Юлія Тимошенко) хоче мені зробити погані речі.

Судячи з усього, "поганою річчю" пан Черновецький вважає ухвалення постанови Верховної ради про переобрання мера Києва і депутатів міськради.

– І що ви збираєтесь зараз зробити? – не заспокоювалися представники ЗМІ. – Вішатися не буду, це точно! – на ходу кинув він.

Про підсумки засідання ЗМІ повідомила пані Кільчицка. "Комісія розподілилася на три підгрупи, і завтра ми зустрінемося з їх представниками в стінах міськдержадміністрації", - сказала вона.