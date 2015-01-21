Глава ЕВА: Не думав, що нинішня влада повторить помилки Ющенка і Тимошенко

Про це він заявив в інтерв'ю НВ.

"Коли я слухав Арсенія Яценюка і Петра Порошенка зі сцени Майдану, то очікував, що якщо вони прийдуть до влади, дійсно одразу введуть нульову толерантність до корупції. Не думав, що вони самі зможуть повторити помилки Віктора Ющенка і Юлії Тимошенко, здійснені після Помаранчевої революції. Також не очікував, що суспільство дозволить їм повторити ці помилки", - заявив Фіала.

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За його словами, ситуація в країні приблизно така ж, як була у 2005 році.

"Правда, немає організованої мафіозної корупції, яку створив Віктор Янукович, але в загальному корупції дуже багато, і вона скрізь, включаючи політичні партії керівництва країни. Це велике розчарування для мене, бізнесу та суспільства", - підкреслив президент ЄВА.

"При Януковичі було прийнято говорити (в тому числі і сьогоднішнім керівництвом), що риба гниє з голови. Я б сьогоднішньому керівництву країни дав ще три місяці перед тим, як починати повторювати те ж саме", - заявив Фіала.