Росія продовжує інформаційні атаки на посольство України у США - посол

За словами посла України в США, останнім часом зафіксовано дві спроби інформатак на нього та на посольство.

Посол України в Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий заявив, про дві спроби інформаційних атак на нього та на посольство України в США.

Про це він написав у Facebook.

"Хроніка змагань за останні дні на американському інформаційному фронті: дві спроби атак на мене і посольство України в США за тими ж шахрайськими схемами. Провалені", - йдеться в повідомленні.

Натомість, посол нагадав, що ще два штати в США визнали Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом.

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"Підсумок: 2:0 на користь України. "Рускій мір" викидає гроші на вітер. Ну і добре: витратять більше ресурсів тут - менше залишиться на найманців та зброю, якою вбивають наших", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада Чалий заявив, що системне застосування елементів інформаційної війни проти України на теренах США триває. Так, невідомі телефонували політикам від його імені. Як наголосив Чалий, спроба фейкового посла України вийти на мера Сан-Франциско була професійно викрита, проте його розмова з мером міста Себастопол (Sebastopol, округ Сонома, Каліфорнія) все ж відбулась.