Тимошенко побачить, хто куплений Черновецьким

Фракція БЮТ залишить сесійну залу і не братиме участі у роботі Верховної Ради, якщо сьогодні не буде проголосовано проект постанови про проведення дострокових виборів мера Києва і Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО після завершення засідання фракції БЮТ у парламенті.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, сьогоднішнє голосування по цій постанові стане знаковим і буде іспитом на міцність коаліції. «Це буде індикатором того, що відбувається у парламенті», - сказала прем’єр-міністр.

За її словами, цим голосуванням буде продемонстровано, «хто в цьому залі куплений ЧЕРНОВЕЦЬКИМ».

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що деякі депутати будуть пояснювати свою відмову голосувати за проведення дострокових виборів у Києві недосконалим законодавством. «Продажний політик завжди знайде пояснення», - сказала вона. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що якщо не буде проголосовано постанову, «фракція БЮТ залишить цей парламент».

Вона заявила, що БЮТ повернеться до сесійної зали ВР лише тоді, коли буде ухвалено рішення про проведення дострокових виборів у Києві. При цьому прем’єр-міністр запевнила, що БЮТ не блокуватиме роботу Верховної Ради.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи може голосування з цього питання призвести до розколу коаліції, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Це ні в якому випадку не призведе до розколу коаліції».