Добкін попросився під крило Балоги

Представники влади Харкова заявляють про «злочин, який готується начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області генералом Андрієм МУХАТАЄВИМ» проти міського голови Харкова, депутатів міської ради і міських посадовців.

Як передає кореспондент УНІАН, повідомлення такого змісту розміщене на офіційному сайті Харківської міськради за підсумками прес-конференції, у якій взяли участь секретар міськради Геннадій КЕРНЕС, заступники міського голови.

Приводом для прес-конференції стали «заяви керівництва і співробітників Харківської міської ради про можливі масштабні провокації з боку СБУ в Харківській області», йдеться у повідомленні.

Пояснивши причину, через яку керівництво міста було вимушене вийти на позачергову прес-конференцію, Г.КЕРНЕС сказав: «Нам достеменно відомо, що стосовно Харківського міського голови, членів виконавчого комітету, міської ради та в цілому органів місцевого самоврядування з боку СБУ України в Харківській області та особисто генерала Андрія МУХАТАЄВА готується широкомасштабна провокація. Вона пов`язана з тим, що СБУ протягом тривалого часу систематично проводить роботу з дискредитації органів місцевого самоврядування та міського голови Михайла ДОБКІНА. Як наслідок, сьогодні ми перебуваємо у судовій суперечці з СБУ в Харківській області».

За словами Г.КЕРНЕСА, «сьогодні (17 березня – УНІАН) повинні були розпочатися широкомасштабні заходи, заплановані на 6-ту ранку. Вони стосувалися ряду керівників, а це й обшуки у квартирах, у кабінетах, виїмка документів, причому все це за надуманими обставинами. У генерала МУХАТАЄВА існує подетально розписаний план, з відповідальними людьми тощо… Готується низка заходів, які повинні спричинити цілу PR-кампанію, пов`язану з гучними обвинуваченнями на адресу міського голови та членів виконкому».

Враховуючи сказане, йдеться у повідомленні, «керівництво міста надіслало телеграму щодо злочину, який готується», «главі Секретаріату Президента України Віктору БАЛОЗІ, генеральному прокурору України Олександру МЕДВЕДЬКУ, першому заступнику голови СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКУ, першому заступнику голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимиру СІВКОВИЧУ, першому заступнику голови Комітету ВР з питань національної безпеки та оборони Сергію ГРИНЕВЕЦЬКОМУ».

До публікації на сайті додається текст телеграми, у якій її автори просять главу Секретаріату Президента невідкладно створити спеціальну міжвідомчу комісію і направити групу оперативних співробітників Генпрокуратури та СБУ для проведення об`єктивної перевірки діяльності Управління СБУ в Харківській області.

Телеграму підписали Г.КЕРНЕС, сім заступників Харківського міського голови, керуючий справами міськвиконкому та всі керівники виконавчих органів Харківської міськради і комунальних підприємств.

Вони висловили впевненість у тому, що «на заяву про підготовку начальником Управління Служби безпеки України в Харківській області генералом МУХАТАЄВИМ протиправної злочинної провокації будуть вжиті відповідні адекватні заходи реагування з боку глави Секретаріату Президента України, генерального прокурора України та керівника Служби безпеки України».

Офіційних коментарів з боку харківського УСБУ на цей час ще не надходило.