Порошенко сподівається, що ВР в лютому затвердить зміни до Конституції щодо курсу на Євросоюз та НАТО

Президент упевнений у позитивному голосуванні в парламенті за відповідні конституційні зміни.

Президент України Петро Порошенко переконаний, що Верховна Рада після успішного голосування у першому читанні за внесення змін до Конституції щодо курсу держави на вступ до Європейського Союзу та НАТО затвердить їх остаточно на наступній сесії, в лютому 2019 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав, виступаючи на засіданні Верховної Ради, яка розглядає проект закону про внесення змін до Конституції щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства в Євросоюзі та НАТО.

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«Ще у 2014 році ми повернули до закону про засади зовнішньої та внутрішньої політики норму про євроатлантичну інтеграцію», - заявив він.

Порошенко підкреслив, що «цю гойдалку, коли фундаментальний закон правиться сюди-туди простою більшістю голосів, слід зламати. І ми з вами це зробимо поправками до Конституції – нашим сьогоднішнім голосуванням. Я тішу себе надією, що воно має об’єднати цей зал… І в лютому, на наступній сесії ми приймемо зміни до Конституції остаточно».