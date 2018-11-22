Конституційний суд схвалив курс України в ЄС і НАТО

КСУ визнав законопроект таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції.

Оприлюднено позитивний висновок Конституційного суду України щодо стратегічного курсу на набуття повноправного членства України у Європейському Союзі та НАТО.

Як ідеться у переданому агентству УНІАН висновку, сьогодні, 22 листопада, Конституційний суд надав висновок у справі за конституційним зверненням Верховної Ради щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (№ 9037) вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Цим висновком КСУ визнав таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції, законопроект про внесення змін до Конституції (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору).

Верховна Рада згідно з постановою «Про включення до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) і про його направлення до Конституційного суду України» від 20 вересня 2018 року № 2555-VIII звернулася до КСУ з клопотанням надати висновок щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Законопроектом пропонується внести до Конституції України такі зміни:

– абзац 5 преамбули після слів «громадянської злагоди на землі України» доповнити словами «та підтверджуючи європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України»;

– пункт 5 частини 1 статті 85 викласти в такій редакції: «визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору»;

– статтю 102 доповнити частиною 3 такого змісту: «президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору»;

– статтю 116 доповнити пунктом 11 такого змісту: «забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору»;

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– пункт 14 розділу XV «Перехідні положення» виключити.

Конституційний суд, дослідивши запропоновані законопроектом зміни, дійшов висновку, що зазначені зміни відповідають вимогам частини 1 статті 157 Конституції України, оскільки не передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина та не спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.

КСУ констатує, що на момент надання ним висновку рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного або надзвичайного стану за процедурою, визначеною Конституцією України, не прийнято, тому правових підстав, які б унеможливлювали внесення змін до Конституції України, немає, а отже, законопроект відповідає вимогам частини другої статті 157 Конституції України.

За статтею 158 Основного закону законопроект про внесення змін до Конституції України, який розглядався Верховною Радою України, і закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту (частина 1); Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті caмі положення Конституції України (частина 2).

У висновку йдеться, що Верховна Рада України восьмого скликання протягом року законопроект не розглядала та протягом строку своїх повноважень не змінювала відповідних положень преамбули, статей 85, 102, 116, пункту 14 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України.

Отже, законопроект відповідає вимогам статті 158 Основного закону.

З огляду на вказане Конституційний суд України дійшов висновку, що законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Висновок Конституційного суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.