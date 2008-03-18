У парламенті створили групу «АнтиНАТО»

У Верховній Раді України створено депутатську групу «АнтиНАТО»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на засіданні парламенту народний депутат Ігор АЛЕКСЄЄВ (фракція КПУ).

Він зазначив, що до складу цієї групи уже увійшло 58 народних депутатів. За його словами, група виступатиме проти «втягнення України в авантюри цього військового блоку».

І.АЛЕКСЄЄВ наголосив, що члени цієї депутатської групи виступають за проголошення нейтрального статусу України. Він зазначив, що група протидіятиме незаконним діям вищих посадових осіб держави і як приклад навів «лист трьох» до керівництва НАТО.