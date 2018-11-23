Фейкові вибори в ОРДЛО цілком руйнують мінський процес - Порошенко

Президент України очікує, що у зв’язку з цими незаконними виборами проти РФ будуть застосовані відповідні санкції.

Президент України Петро Порошенко заявив, що проведені на окупованому Донбасі фейкові вибори 11 листопада цілком руйнують мінський процес та Мінські домовленості

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час спільної з президентом Словацької республіки Андреєм Кіскою прес-конференції в Києві.

Порошенко нагадав, що на території окупованого Донбасу за участі Росії були проведені фейкові вибори. Він зазначив, що вони «цілком руйнують мінський процес та Мінські домовленості, демонструють повне їх ігнорування з боку РФ».

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За словами глави Української держави, проти РФ у цьому зв’язку будуть «також застосовані відповідні санкції».

Як повідомляв УНІАН, на окупованих територіях Донбасу 11 листопада проходило «голосування» на так званих «виборах» «голів народних республік» і «депутатів народних рад». Міжнародна спільнота виступила із засудженням цих псевдовиборів.

В Європейському Союзі, США, Японії заявили, що проведення «виборів» на території ОРЛДО є порушенням Мінських домовленостей.

Президент України Петро Порошенко заявив, що фейкові «вибори» на Донбасі ніким не будуть визнані, а Росія понесе відповідальність за їх проведення.