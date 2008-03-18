Верховна Рада затвердила порядок денний: почнуть з програми Тимошенко

Верховна Рада України затвердила порядок денний на поточний пленарний тиждень.

Як передає кореспондент УНІАН, за затвердження цього документу проголосувало 227 із 450 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Не голосували у повному складі фракції Партії регіонів, Комуністичної партії України та Блоку Литвина.

Порядком денним передбачено, що у четвер, 20 березня, народні депутати розглядатимуть програму діяльності уряду.

Також у цей день Верховна Рада розгляне кадрові питання щодо призначення голови Служби безпеки України, звільнення та призначення керівника Фонду держмайна, а також звільнення та призначення голови Державного комітету телебачення та радіомовлення, голови Антимонопольного комітету та призначення на посаду віце-прем’єр-міністра України Віталія ГАЙДУКА.

Крім того, цього тижня у парламенті передбачається розгляд законопроектів щодо скасування депутатської недоторканності.

Також цього тижня ВР планує розглянути питання діяльності керівництва міст Києва та Харкова.

Сьогодні ВР планує розглянути проект закону про Кабінет міністрів України.