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Порошенко звільнив голову Чернівецької облдержадміністрації

10:09, 24 листопада 2018
Політика
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Порошенко звільнив Фищука з посади голови Чернівецької ОДА / www.depo.ua

Президент Петро Порошенко звільнив Олександра Фищука з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Текст відповідного указу від 23 листопада оприлюднено на сайті глави держави.

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Іншим своїм указом президент нагородив Фищука орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

У документі зазначається, що Фищука нагороджено "за вагомий особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний розвиток Чернівецької області, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм".

Як повідомляв УНІАН, Порошенко призначив Фищука головою Чернівецької облдержадміністрації 6 січня 2015 року.

Нагадаємо, 24 жовстня Кабінет міністрів погодив звільнення голів Київської, Луганської, Чернівецької та Черкаської обласних державних адміністрацій.

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Теги: #Чернівецька область#Чернівці#Петро Порошенко