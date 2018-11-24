Порошенко звільнив голову Чернівецької облдержадміністрації

Олександр Фищук обіймав посаду голови Чернівецької ОДА з січня 2015 року.

Президент Петро Порошенко звільнив Олександра Фищука з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою. Текст відповідного указу від 23 листопада оприлюднено на сайті глави держави. Читайте такожПорошенко призначив нового голову Черкаської ОДА Іншим своїм указом президент нагородив Фищука орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. У документі зазначається, що Фищука нагороджено "за вагомий особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний розвиток Чернівецької області, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм". Як повідомляв УНІАН, Порошенко призначив Фищука головою Чернівецької облдержадміністрації 6 січня 2015 року. Нагадаємо, 24 жовстня Кабінет міністрів погодив звільнення голів Київської, Луганської, Чернівецької та Черкаської обласних державних адміністрацій.

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