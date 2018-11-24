Яценюк у День пам’яті жертв Голодомору: пам’ятаючи про минуле - ми боремося і виборемо своє майбутнє
У суботу, 24 листопада, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, представники НФ в уряді - міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, міністр юстиції України Павло Петренко, народні депутати фракції НФ та партійці вшанували пам’ять жертв Голодомору біля Меморіалу жертв Голодомору в Харкові.
Саме Харківщина найбільше постраждала від Голодомору 1932-1933 років.
Арсеній Яценюк підкреслив, що радянський більшовицький режим "безбожно знищував українців": "Приспішники цього радянського режиму сьогодні ведуть дискусію про героїзацію Сталіна та інших злочинців, чиї підписи стоять під указами і рішеннями радянської більшовицької влади у Москві про знищення української нації".
Історія ще не поставила крапку в цьому питанні, підкреслив він: "Винуватці повинні бути встановлені й засуджені - як за злочини голодомору, так і за злочини проти України сьогодні".
"Схиляємо голову перед мільйонами українців, які були вбиті більшовицьким режимом. Схиляємо голови перед десятками тисяч українців, які вбиті у боротьбі за незалежність, у війні, яку розпочала Росія. Але ми йдемо вперед", - сказав Арсеній Яценюк.
"Випробування, які впали на наші плечі, загартували нас. Саме тому Україна є. Саме тому наша нація іде вперед. Пам’ятаючи про минуле, ми боремося і виборемо своє майбутнє", - підкреслив лідер "Народного фронту".
Міністр МВС Арсен Аваков зазначив, що Меморіал жертв Голодомору збудований 2008 року на кошти, які зібрали харків’яни: "Жодних бюджетних коштів".
Меморіал стоїть на кордоні міста Харкова, "що символізує безвихідну ситуацію, в яку тоді потрапляли люди": "З одного боку - місто. З міста нікого не випускали, стояли загороджувальні загони, добре нагодовані НКВДисти, які розстрілювали людей ось тут, на кордоні Харкова. З іншого боку - люди з харківських сіл, де висіли чорні дошки, куди не можна було завозити продовольство, які вмирали там, намагалися потрапити в місто, і їх теж не пускали".
"У нас за спиною - нинішня Росія, яка не визнає Голодомор. І по українських землях Білгородської області та частини Курської, які зараз знаходяться в Росії, стоять хрести, на яких стидливо написано: "жертвам колективізації", - сказав він.
"Ніхто не знає, скільки людей загинуло - мільйони. І це трагедія, яка дає відгомін у майбутнє. Тому що це мільйони ненароджених людей. Ось така комуністична епоха", - сказав Арсен Аваков.