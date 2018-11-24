Яценюк у День пам’яті жертв Голодомору: пам’ятаючи про минуле - ми боремося і виборемо своє майбутнє

"Випробування, які впали на наші плечі, загартували нас. Саме тому Україна є. Саме тому наша нація іде вперед. Пам’ятаючи про минуле, ми боремося і виборемо своє майбутнє", - підкреслив лідер "Народного фронту".

Міністр МВС Арсен Аваков зазначив, що Меморіал жертв Голодомору збудований 2008 року на кошти, які зібрали харків’яни: "Жодних бюджетних коштів".

Меморіал стоїть на кордоні міста Харкова, "що символізує безвихідну ситуацію, в яку тоді потрапляли люди": "З одного боку - місто. З міста нікого не випускали, стояли загороджувальні загони, добре нагодовані НКВДисти, які розстрілювали людей ось тут, на кордоні Харкова. З іншого боку - люди з харківських сіл, де висіли чорні дошки, куди не можна було завозити продовольство, які вмирали там, намагалися потрапити в місто, і їх теж не пускали".

"У нас за спиною - нинішня Росія, яка не визнає Голодомор. І по українських землях Білгородської області та частини Курської, які зараз знаходяться в Росії, стоять хрести, на яких стидливо написано: "жертвам колективізації", - сказав він.

"Ніхто не знає, скільки людей загинуло - мільйони. І це трагедія, яка дає відгомін у майбутнє. Тому що це мільйони ненароджених людей. Ось така комуністична епоха", - сказав Арсен Аваков.