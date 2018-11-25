Глава МЗС Литви: дії росіян на Азові - це акт агресії

За останньою інформацією російські служби затримали три судна зі складу корабельної групи Військово-Морських Сил ЗС України.

Сьогоднішня атака російських кораблів проти українських кораблів в Керченській протоці – це акт агресії і порушення міжнародного права.

Про це написав у Twitter глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, передає Європейська правда.

"Рішуче засуджую рух Росії щодо фізичного блокування Керченської протоки і проведення тарану українського човна. Не можна кваліфікувати інакше, ніж акт агресії та чергове явне порушення міжнародного морського права. Такі дії підривають безпеку всього регіону", - написав Лінкявічюс.

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За останньою інформацією російські служби затримали три судна зі складу корабельної групи Військово-Морських Сил ЗС України.

Зранку 25 листопада Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що прикордонні кораблі РФ "здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України": російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксиру.

У "прикордонному управлінні ФСБ по Криму" заявили, що три кораблі Військово-морських сил України перетнули державний кордон Росії. Згодом росіяни заборонили прохід цивільних суден через Керченську протоку.