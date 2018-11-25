ФСБ Росії прокоментувала конфлікт в Азовському морі

У російському відомстві відкидають звинувачення і стверджують, що українські судна повертаються назад.

Федеральна служба безпеки Росії заявляє, що українські кораблі повертаються в Бердянськ.

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Про це повідомляє ТАСС. У російському відомстві відкидають звинувачення і стверджують, що українські судна повертаються назад.

"Три судна ВМС України, які раніше вийшли з Бердянська в бік Керченської протоки, взяли зворотний курс і повертаються в Бердянськ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше командування ВМС ЗС України повідомило, що російський військовий корабель протаранив український буксир в Азовському морі.

Ввечері 25 листопада з'явилася інформація про те, що російські військові атакували і захопили українські судна.