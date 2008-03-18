Тимошенко відчуває «божевільний опір»

Будь-які дії уряду зі створення прозорих умов для діяльності бізнесу викликає «божевільний опір», заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на засіданні Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, вона сказала: «Ми маємо достатньо чіткі наміри навести порядок в Україні в системі здійснення бізнесу. Безумовно, якщо ми думаємо, що це легко робити й уряду достатньо тільки бажання - це не так. Кожен крок, спрямований на прозорість процедур, викликає божевільний опір», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, такий опір свідчить , що система протистоїть будь-яким змінам.

«Це ми бачили 2005 року, це ми бачимо й сьогодні. Але я думаю, що наше об`єднання, щоб домогтися змін, є дуже важливим», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр запевнила представників Ради інвесторів, що уряд готовий до щоденної роботи.

«Такі наші зустрічі відбуватимуться періодично. Наша робота здійснюватиметься щодня на рівні міністерств і відомств, на рівні робочих груп, які сьогодні буде створено, все це крок за кроком приноситиме позитив», - упевнений розділ уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО також назвала три основні пріоритети уряду у сфері створення сприятливих умов господарювання: ліквідація перешкод, які створює бюрократичний апарат, ліквідація будь-яких винятків і преференцій для окремих суб`єктів господарювання, а також мінімізація корупції в цій сфері.