Генпрокуратура шість годин допитувала Ахметова - джерело

Про це пише Українська правда з посиланням на свої джерела.

Слідчі Генпрокуратури допитували його 22 січня протягом шести годин. Ахметов проходить у цій справі як свідок.

Читайте такожГПУ порушила справу щодо Королевської за фінансування сепаратистівАхметова вирішили допитати після появи відео з боку сепаратистів, де згадується його ім’я, прізвище Наталі Королевської, а також Олександра Єфремова в контексті фінансування.

Це відео долучено до кримінальної справи.

Королевську допитали раніше, після заяви Ірини Геращенко.