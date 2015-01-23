Генпрокуратура шість годин допитувала Ахметова - джерело
10:35, 23 січня 2015Політика
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Слідчі Генеральної прокуратури України допитали мільярдера Ріната Ахметова у рамках кримінальної справи про фінансування тероризму і незаконних озброєних формувань.
Рината Ахметова допитали у справі Королевської / Фото УНІАН
Про це пише Українська правда з посиланням на свої джерела.
Слідчі Генпрокуратури допитували його 22 січня протягом шести годин. Ахметов проходить у цій справі як свідок.
Читайте такожГПУ порушила справу щодо Королевської за фінансування сепаратистівАхметова вирішили допитати після появи відео з боку сепаратистів, де згадується його ім’я, прізвище Наталі Королевської, а також Олександра Єфремова в контексті фінансування.
Це відео долучено до кримінальної справи.
Королевську допитали раніше, після заяви Ірини Геращенко.
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