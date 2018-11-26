Рада не може розпочати розглядати воєнний стан в Україні: фракції Ляшка та "Батьківщини" скандують "Перерва!"
16:56, 26 листопада 2018Політика
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Але голова Верховної Ради проводить засідання.
Фракції Радикальної партії та “Батьківщини” вимагають зробити перерву в засіданні парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Андрій Парубій проводить засідання, він виступає зі свого робочого місця.
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Водночас депутати фракцій Радикальної партії та “Батьківщини” скандують: “Перерва”.
Трибуна заблокована фракцією “Батьківщина”, а президія – фракцією Радикальної партії.
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