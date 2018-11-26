Рада не може розпочати розглядати воєнний стан в Україні: фракції Ляшка та "Батьківщини" скандують "Перерва!"

Але голова Верховної Ради проводить засідання.

Фракції Радикальної партії та “Батьківщини” вимагають зробити перерву в засіданні парламенту. Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Андрій Парубій проводить засідання, він виступає зі свого робочого місця. Читайте такожРада розглядає введення воєнного стану в Україні (онлайн) Водночас депутати фракцій Радикальної партії та “Батьківщини” скандують: “Перерва”. Трибуна заблокована фракцією “Батьківщина”, а президія – фракцією Радикальної партії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter