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Рада не може розпочати розглядати воєнний стан в Україні: фракції Ляшка та "Батьківщини" скандують "Перерва!"

16:56, 26 листопада 2018
Політика
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Фракції Радикальної партії та “Батьківщини” вимагають зробити перерву в засіданні парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Андрій Парубій проводить засідання, він виступає зі свого робочого місця.

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Водночас депутати фракцій Радикальної партії та “Батьківщини” скандують: “Перерва”.

Трибуна заблокована фракцією “Батьківщина”, а президія – фракцією Радикальної партії.

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Новина в сюжеті: Введення воєнного стану в Україні
Теги: #Рада#Олег Ляшко#онлайн