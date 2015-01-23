Активісти біля АП вимагають ефективної люстрації (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько 30 осіб, серед них, зокрема, представники громадської організації “Кияни”.

Вони тримають плакати з гаслами: “Люструвати не можна саботувати”, “Злочини проти Євромайдану. Винних немає? Президенте, час минає”, “Так - люстрації! Ні - імітації!” та інші. Учасники акції скандують “Люстрація!”.

Крім того, до них приєдналися близько 20 осіб, які прийшли з плакатами за звільнення генерального прокурора України Віталія Яреми.

Також учасники акції за люстрацію принесли смітник із написом “Смітник історії”, з якого стирчать чоботи та велика мітла, що символізує люстрованого чиновника.

Як зазначив секретар громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції, представник громадської організації “Громадський люстраційний комітет” Максим Маньковський, акція присвячена до ста днів закону про очищення влади.

Водночас, наголосив він, відбувається дуже великий спротив системи та державних органів щодо люстрації.

Наразі, за його словами, під автоматичну люстрацію потрапили лише 354 людини, а велика кількість людей, які за законом підпадають під звільнення з органів державної влади, продовжують працювати на своїх посадах..

Таким чином, пояснив він, активісти сьогодні прийшли до АП та президента, як до гаранта виконання ухвалених законів.

Учасники акції підготували звернення до президента, де вказали прізвища осіб, які, на їхню думку, мають бути звільнені. Зокрема, у їхньому списку голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко.

Загалом у списку “недолюстрованих”, який додається до звернення, близько 20 осіб.

Маньковський зазначив, що у списку є представники різних міністерств та відомств, які повинні підпасти під першу хвилю автоматичної люстрації, але продовжують працювати.

До учасників акції вийшов заступник глави АП Андрій Таранов, який прийняв у них звернення до президента та запевнив, що передасть їхні вимоги.

У коментарі журналістам Таранов, зокрема, сказав, що на офіційному сайті Мін'юсту зазначається, що автоматично люстровані вже 375 осіб, а “інші особи зараз проходять люстраційний процес”.

Читайте такожЧастина люстрованих чиновників уже судиться за повернення кріселВідповідаючи на запитання, чи в АП наразі вважають процес люстрації досконалим, він сказав: “Була зустріч ініціативної групи з президентом України, на якій розглядалося питання перегляду певних питань люстраційного закону”.

Також Маньковський у коментарі журналістам зауважив, що із тих 354 люстрованих осіб, про яких він говорив, найбільша кількість - це представники Генеральної прокуратури, близько 150 осіб.

“На даний момент із тих людей, які вже звільнені, 172 людини подали до суду позови про те, щоб їх поновили на своїх посадах. Половині цих людей суд відмовив, тому що він сказав, що вони чекають роз'яснення Конституційного суду”, - сказав він.

Водночас двох людей, за його словами, суд поновив на посадах. Це харківський прокурор Володимир Суходубов та чиновник із Запорізької області.