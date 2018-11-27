Тука пояснив, за яких умов будуть запроваджені радикальні обмеження під час воєнного стану

Заступник міністра також попросив не нагнітати ситуацію, адже це може спровокувати панічні настрої, чого зараз не потрібно.

28 листопада у 10 українських областях почне діяти воєнний стан. Та повсякденне життя у країні буде залишатися таким як і раніше, жодних проблем не буде.

Про це повідомив в ефірі 24 каналу заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

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Заступник міністра також попросив не нагнітати ситуацію, адже це може спровокувати панічні настрої, чого зараз не потрібно.

"Всі заходи, яких відповідно до закону є 24, будуть вводитися лише в разі необхідності, про що цивільне населення попередять. Те, що вводиться воєнний стан не означає, що завтра військові будуть забирати автівки. Якщо будуть введені ці заходи, то всі люди будуть заздалегідь повідомлені", – наголосив Тука.

За його словами, варто звернути увагу на те, що Луганщина та Донеччина вже п'ятий рік живуть в умовах фактичного воєнного стану. Проте новини транслюють, банки та кінотеатри працюють, машини їздять, а людей не обмежують в можливості подорожувати по всьому світі.

Запровадження воєнного стану також прокоментував голова цивільно-військової адміністрації селища Зайцеве Володимир Весьолкін.

"Інструкцій щодо воєнного стану ми ще не отримали. Окрім панічних настроїв нічого не змінилося – паніку "роздувають" ворожі ЗМІ. Як показала практика – все нове, що відбувається, приводить до порядку та ладу. Мешканці нашого селища кажуть, що ситуація налагоджується і йде до кращого", – зазначив голова адміністрації.

Він також розповів, що у цивільного населення залишається багато питань щодо того, чи заберуть їх в армію.