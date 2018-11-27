У Євросоюзі вивчать рішення про введення воєнного стану в Україні

У ЄС наголошують на важливості того, аби не були обмежені права і свободи людей.

У Європейському Союзі вивчать рішення про введення в Україні воєнного стану в 10 областях Україні терміном на 30 днів.

Про це заявила речник Європейської служби зовнішніх зв'язків Майя Косьянчич на брифінгу в Брюсселі, відеозапис якого розміщено на сайті аудіовізуальних послуг Єврокомісії.

"Нам відомо, що вчора Верховна Рада схвалила пропозицію президента Порошенка щодо введення воєнного стану, який буде застосовуватися на період 30 днів у 10 областях. Ми розуміємо, що ці заходи ухвалені як наслідок загострення, яке ми бачили в Азовському морі, включаючи захоплення українських суден і відкриття по них вогню", - сказала вона.

"Ми неодмінно ретельно вивчимо закон, коли він буде опублікований", - заявила речник.

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За словами Косьянчич, "коли йдеться про права та свободи громадян, ми зрозуміли від президента Порошенка, що закон не обмежуватиме невиправдано права громадян, і це, очевидно, важливий момент".

Вона нагадала позицію Євросоюзу, що ЄС не визнає анексію Криму та засуджує агресію проти України.

"Ми наголосили на необхідності того, аби всі продемонстрували максимальну стриманість для негайного зниження напруженості ситуації. І що ми очікуємо від Росії, що буде забезпечено безперешкодний і вільний транзит через Керченську протоку, і що захоплені судна будуть звільнені", - заявила Косьянчич.