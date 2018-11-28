Влада не має плану дій на 30 днів воєнного стану - голова «Відродження»

За словами народного депутата, не було сенсу підтримувати рішення, мета якого не пояснювалася.

Указ Президента щодо запровадження воєнного стану не дав відповіді на головне питання: для чого?

Про це на своїй сторінці Facebook написав співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар.

За словами народного депутата, не було сенсу підтримувати рішення, мета якого не пояснювалася.

«Ми відмовились брати участь у цьому театрі. Ми не почули від влади відповіді на ключове питання: для чого? Які першочергові кроки плануються на ці 30 днів? Чи розриваємо ми дипломатичні, транспортні, торговельні та інші відносини з РФ? Що робитимемо у випадку реакції Росії на оголошення воєнного стану? Які економічні запобіжники і резерви готуємо? Що буде з валютним курсом? Які перспективи отримання траншу МВФ у разі ВС? Які реальні військові загрози? Що дасть воєнний стан на території 10 областей? Наша депутатська група «Партія «Відродження» впродовж майже доби так і не отримала від влади відповідей на ці та інші запитання. Тож існує одне припущення: спочатку була спроба перенести вибори, а після провалу відбулася друга спроба, щоб знайти вихід з пікантної ситуації. Я чесно виступив і заявив про нашу позицію, і ми її витримали!» – пише Віктор Бондар.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала указ президента Петра Порошенка про введення воєнного стану. За відповідний законопроект проголосували 276 депутатів.

Згідно з указом, воєнний стан запроваджений у 10 областях України з 14.00 26 листопада, а набуде чинності 28 листопада. Йдеться про території, розташовані вздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону, вздовж узбережжя Чорного і Азовського морів. До переліку входять Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька, Сумська, Харківська, Чернігівська, Вінницька області. Воєнний стан триватиме 30 днів, тобто до 26 грудня.