Гройсман переконаний, що після закінчення дії військового стану не буде підстав для його продовження

Воєнний стан в 10 областях України буде діяти до 26 грудня. 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про запровадження воєнного стану.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман переконаний, що після закінчення терміну дії у 10 областях України воєнного стану у влади не буде підстав для його пролонгації.

Про це він заявив на засіданні уряду в середу.

"Я глибоко переконаний в тому, що через 30 днів у нас будуть всі підстави не продовжувати рішення про воєнний стан, і все буде нормально. Але ми також розуміємо, що ми завжди маємо бути готові відбити агресію нашого ворога, який ще не так давно був нашим сусідом", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Верховна Рада затвердила указ президента про запровадження воєнного стану в низці областей України на 30 днів.

Законом визначено, що воєнний стан запроваджується у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії.