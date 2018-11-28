Російський тральщик прямує у сторону Азовського моря – Reuters

Росія продовжує нагнітати ситуацію в районі Азовського моря.

Російський тральщик "Віце-адмірал Захар'їн" прямує з Чорного в сторону Азовського моря.

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Про це повідомляє Reuters та зазначає, що Азовське море, використовуване як Росією, так й Україною, - зона підвищеної напруженості після того, як РФ захопила у неділю три українські кораблі та їхні екіпажі.

Як повідомляв УНІАН, в окупованому Сімферополі заарештували 15 українських моряків.

25 листопада російська сторона здійснила напад на судна ВМС України в Керченській протоці та захопила два українські військові катери й буксир разом з екіпажами. За наявними даними, в російському полоні утримуються 24 українські моряки.