Російський тральщик прямує у сторону Азовського моря – Reuters
12:14, 28 листопада 2018Політика
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Росія продовжує нагнітати ситуацію в районі Азовського моря.
Росія нагнітає ситуацію навколо Азова / wikipedia.org
Російський тральщик "Віце-адмірал Захар'їн" прямує з Чорного в сторону Азовського моря.
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Про це повідомляє Reuters та зазначає, що Азовське море, використовуване як Росією, так й Україною, - зона підвищеної напруженості після того, як РФ захопила у неділю три українські кораблі та їхні екіпажі.
Як повідомляв УНІАН, в окупованому Сімферополі заарештували 15 українських моряків.
25 листопада російська сторона здійснила напад на судна ВМС України в Керченській протоці та захопила два українські військові катери й буксир разом з екіпажами. За наявними даними, в російському полоні утримуються 24 українські моряки.
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