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Заарештований у Криму український моряк передав записку рідним (фото)

08:55, 28 листопада 2018
Суспільство
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє "Крим Реалії".

«У мене все добре. Не хвилюйтеся. Всіх люблю, цілую!», – коротко написав 21-річний моряк у записці.

Записка, яку написав Цыбизов, ru.krymr.com

Адвокат Железняк розповіла, що Цибізова «не били, однак психологічно схиляли до давання свідчень». Після судового засідання йому повинні були пред'явити звинувачення.

Як повідомляв УНІАН, в окупованому Сімферополі заарештували 12 українських моряків.

25 листопада російська сторона здійснила напад на судна ВМС ЗСУ в Керченській протоці і захопила два українських військових катери і буксир разом з екіпажами. За наявними даними, в російському полоні утримуються 24 українських моряки.

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Теги: #Крим#Росія#Азовське море#українські моряки