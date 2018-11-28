Заарештований у Криму український моряк передав записку рідним (фото)

Адвокат розповіла, що Цибізова "не били, однак психологічно схиляли до давання свідчень".

Заарештований у Криму український військовий моряк Сергій Цибізов передав через адвоката Оксану Железняк записку рідним.

Про це повідомляє "Крим Реалії".

«У мене все добре. Не хвилюйтеся. Всіх люблю, цілую!», – коротко написав 21-річний моряк у записці.

Адвокат Железняк розповіла, що Цибізова «не били, однак психологічно схиляли до давання свідчень». Після судового засідання йому повинні були пред'явити звинувачення.

Як повідомляв УНІАН, в окупованому Сімферополі заарештували 12 українських моряків.

25 листопада російська сторона здійснила напад на судна ВМС ЗСУ в Керченській протоці і захопила два українських військових катери і буксир разом з екіпажами. За наявними даними, в російському полоні утримуються 24 українських моряки.