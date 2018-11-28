Заарештований у Криму український моряк передав записку рідним (фото)
08:55, 28 листопада 2018Суспільство
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Адвокат розповіла, що Цибізова "не били, однак психологічно схиляли до давання свідчень".
Ілюстрація / REUTERS
Заарештований у Криму український військовий моряк Сергій Цибізов передав через адвоката Оксану Железняк записку рідним.
Про це повідомляє "Крим Реалії".
«У мене все добре. Не хвилюйтеся. Всіх люблю, цілую!», – коротко написав 21-річний моряк у записці.
Записка, яку написав Цыбизов, ru.krymr.com
Адвокат Железняк розповіла, що Цибізова «не били, однак психологічно схиляли до давання свідчень». Після судового засідання йому повинні були пред'явити звинувачення.
Як повідомляв УНІАН, в окупованому Сімферополі заарештували 12 українських моряків.
25 листопада російська сторона здійснила напад на судна ВМС ЗСУ в Керченській протоці і захопила два українських військових катери і буксир разом з екіпажами. За наявними даними, в російському полоні утримуються 24 українських моряки.
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