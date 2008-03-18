Про що Ющенко говоритиме з Бушем

Президенти України та Сполучених Штатів Америки Віктор ЮЩЕНКО і Джордж БУШ обговорять питання щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар глави Української держави Ірина ВАННИКОВА.

Вона нагадала, що державний візит Дж.БУША в Україну заплановано на 31 березня-1 квітня.

І.ВАННИКОВА зазначила, що Дж.БУШ прибуде до України з дружиною Лорою БУШ. Також у складі американської делегації буде Державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза РАЙС.

Делегація прибуде до Києва пізно ввечері 31 березня.

На ранок 1 квітня, за словами І.ВАННИКОВОЇ, заплановані переговори між Дж.БУШЕМ і В.ЮЩЕНКОМ у форматі віч-на-віч. Потім відбудуться переговори у розширеному складі.

Вона підкреслила, що сторони планують обговорити План дій між Україною та США на 2008-2010 роки.

«Ймовірно, підпишуть базовий документ відносно цього плану», - сказала І.ВАННИКОВА, додавши, що також Президенти «дадуть зелене світло для створення зони вільної торгівлі між Україною та США».

За результатами переговорів планується спільна прес-конференція лідерів двох країн.

Також Дж.БУШ зустрінеться з вищим керівництвом України та лідером опозиції.

Крім того, заплановано виступ Президента США в одній з середніх шкіл міста Києва.