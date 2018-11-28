Головою Чернігівської ОДА став Олександр Мисник

Новопризначеного голову ОДА президент представив під час зустрічі з активом Чернігівської області.

Президент України Петро Порошенко призначив на посаду голови Чернігівської обласної державної адміністрації голову Менської районної ради Олександра Мисника.

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Як передає кореспондент УНІАН, новопризначеного голову ОДА президент представив під час зустрічі з активом Чернігівської області.

За інформацією ЗМІ, Олександр Мисник раніше був заступником голови Менської райдержадміністрації, півтора року - головою РДА. З листопада 2015 року - голова Менської районної ради.

У 2017 році за підтримки партії "Наш Край" балотувався у мери міста Мена як самовисуванець, але програв.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня президент своїм указом звільнив з посади голову Чернігівської ОДА Валерія Куліча, який на цій посаді працював з березня 2015 року. До цього він був народним депутатом, займався підприємницькою діяльністю.