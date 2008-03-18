Губернатором Нью-Йорка став сліпий афроамериканець (фото)
13:16, 18 березня 2008Політика
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Спітцер пішов у відставку після скандалу
|Девід Петерсон. Фото Reuters
У своїй промові, що послідувала за присягою, Петерсон закликав депутатів Демократичної і Республіканської партій місцевої законодавчої асамблеї забути про розбіжності і взятися до роботи на благо штату, повідомляє The Daily News.
"Треба відновити довіру людей, нам ще багато чого належить зробити", - заявив він.
Відновлювати довіру до влади Петерсону доведеться після того, як його попередник - губернатор Эліот Спітцер - погорів на походах в будинок терпимості. Скандал, що розгорівся після цього, і примусив Спітцера піти у відставку.
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