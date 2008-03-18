Губернатором Нью-Йорка став сліпий афроамериканець (фото)

У понеділок увечері губернаторську присягу прийняв Девід Петерсон - чорношкірий сліпий, який був віце-губернатором в адміністрації попереднього глави штату.

У своїй промові, що послідувала за присягою, Петерсон закликав депутатів Демократичної і Республіканської партій місцевої законодавчої асамблеї забути про розбіжності і взятися до роботи на благо штату, повідомляє The Daily News.

"Треба відновити довіру людей, нам ще багато чого належить зробити", - заявив він.

Відновлювати довіру до влади Петерсону доведеться після того, як його попередник - губернатор Эліот Спітцер - погорів на походах в будинок терпимості. Скандал, що розгорівся після цього, і примусив Спітцера піти у відставку.

Лента.ру