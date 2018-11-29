УКРОП закликає закрити Генконсульство РФ у Львові

Фракція УКРОПу у Львівській міській раді закликає закрити в місті Генеральне консульство Російської Федерації.

Відповідне звернення до міністра закордонних справ України Павла Клімкіна під час сесії міськради зачитав голова фракції Ігор Телішевський.

За його словами, нещодавно у Львові зареєстрували відповідну електронну петицію щодо закриття російського Генконсульства в місті.

«Ця пропозиція львів’ян не може залишитись без розгляду та повинна бути підтримана усіма патріотичними фракціями Львівської міської ради. За прикладом таких європейських країн, як Франція, Німеччина, Польща, Італія, Нідерланди, Данія та інших, які примусово висилають російських дипломатів, наша держава повинна також відповісти на системну гібридну війну, яку Російська Федерація веде проти нас», – підкреслив укропівець.

Водночас Ігор Телішевський акцентував увагу на тому, що після запровадження воєнного стану в частині України укропівці вимагають подальшої послідовної державницької політики у стосунках з РФ. Зокрема, навіть після оголошення воєнного стану не заарештовано майно Росії та інші приватні капітали, не заборонений російський бізнес та інвестування російського капіталу в Україні, не розірвані дипломатичні відносини з агресором.

Крім того, зазначив представник «Українського об’єднання патріотів», не закрито державний кордон із Російською Федерацією, не заборонена діяльність на території України організацій та установ, що фінансуються або в будь-який спосіб афілійовані з державою-агресором, не ухвалені принципові рішення щодо подальшої долі російської «п’ятої колони» в Україні, зокрема щодо кума президента РФ Путіна Віктора Медведчука.

«Закриття оплоту «руского міра» у Львові, а саме так потрібно називати російське консульство в місті, продемонструє агресору наше ставлення до злочинів, які тривають на території України впродовж останніх п’яти років», – додав Ігор Телішевський.

УКРОП переконаний, що такі дії приведуть до покращення політичної ситуації в регіоні, значно зменшать соціальну напругу та провокації, які вчиняють агенти розвідки та ФСБ Російської Федерації проти людей, пам’яток української державності, а також пам’ятників видатним борцям за незалежність України.