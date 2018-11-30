Найменше шансів стати президентом України має єврей та чорношкірий - соціологи

Соціологи поцікавилися думкою громадян щодо висунення партіями, яких вони підтримують, кандидатами у президенти жінок, євреїв та чорношкірих.

Переважна більшість опитаних громадян України готова підтримати кандидата-жінку на посаду президента, більше третини - кандидата-єврея, і менше третини - чорношкірого кандидата.

Про це йдеться у дослідженні Київського міжнародного інститут соціології, проведеного у період з 26 жовтня по 8 листопада 2018 року.

Соціологи взяли за взірець опитування американської компанії GALLUP та провели власне дослідження, запитавши в українських респондентів, якби партія, якій вони довіряють, висунула в кандидати президента квалiфiкованого кандидата-жiнку, єврея або чорношкірого, чи проголосували б вони за такого кандидата?

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Так, серед опитаних українців за кандидата-жінку готові голосувати 72% респондентів (по 14% не виказали б підтримку та не змогли відповісти на запитання), за кандидата-єврея 36% (не підтримали б 43% та не змогли відповісти 21% опитаних), за чорношкірого кандидата – 26% (не підтримали б 58% та не змогли відповісти 16% опитаних).

Дослідники відзначили, що порівняно з 2011 роком, коли вперше в Україні проводили таке опитування, підтримка жінок і євреїв практично не змінилася, а лояльність до темношкірого політика серед українців зросла – з 18% до 26%.

Соціолог Володимир Паніотто відзначив, що Україна має докласти ще багато зусиль, щоб сформувати вищий рівень толерантності серед українців при обранні президента.

Методом особистого інтерв'ю опитано 2044 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.