Волкер закликав ЄС розглянути питання посилення санкцій проти РФ

Волкер підкреслив, що «не вважає важливим» питання про те, хто несе відповідальність за цей інцидент.

Спецпредставник США по Україні Курт Волкер закликали ЄС розглянути питання про введення додаткових санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Suddeutsche Zeitung. За його словами, США готові розглянути дане питання через конфлікт в Керченській протоці.

Він також додав, що Росія повинна «звільнити українські кораблі і моряків». Волкер підкреслив, що «не вважає важливим» питання про те, хто несе відповідальність за цей конфлікт.

Раніше повідомлялося, що в Німеччині закликали закрити порти для російських суден через атаку РФ в Керченській протоці.