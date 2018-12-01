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Волкер закликав ЄС розглянути питання посилення санкцій проти РФ

02:59, 01 грудня 2018
Політика
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REUTERS

Про це повідомляє Suddeutsche Zeitung. За його словами, США готові розглянути дане питання через конфлікт в Керченській протоці.

Він також додав, що Росія повинна «звільнити українські кораблі і моряків». Волкер підкреслив, що «не вважає важливим» питання про те, хто несе відповідальність за цей конфлікт.

Раніше повідомлялося, що в Німеччині закликали закрити порти для російських суден через атаку РФ в Керченській протоці.

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Теги: #санкції#моряки#Волкер