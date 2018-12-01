Волкер закликав ЄС розглянути питання посилення санкцій проти РФ
02:59, 01 грудня 2018Політика
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Волкер підкреслив, що «не вважає важливим» питання про те, хто несе відповідальність за цей інцидент.
REUTERS
Спецпредставник США по Україні Курт Волкер закликали ЄС розглянути питання про введення додаткових санкцій проти Росії.
Про це повідомляє Suddeutsche Zeitung. За його словами, США готові розглянути дане питання через конфлікт в Керченській протоці.
Він також додав, що Росія повинна «звільнити українські кораблі і моряків». Волкер підкреслив, що «не вважає важливим» питання про те, хто несе відповідальність за цей конфлікт.
Раніше повідомлялося, що в Німеччині закликали закрити порти для російських суден через атаку РФ в Керченській протоці.
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