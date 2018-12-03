Від запровадження воєнного стану вже є негативні економічні наслідки для держави - нардеп Бондар

Головна мета введення воєнного стану – відволікти увагу українців від ключових економічних проблем в країні.

Про це під час виступу на Погоджувальній раді керівників фракцій ВР заявив співголова депутатської групи «Партія «Відродження» Віктор Бондар.

«Ми хотіли почути конкретику від влади: які заходи планується здійснити протягом періоду воєнного стану? Яких важелів впливу і правових механізмів не вистачало президентові й уряду для того, щоб відпрацьовувати всі ті заходи в штатному режимі й не заводити державу в додаткову економічну кризу? По суті, сьогодні ми бачимо, що головною метою запровадження воєнного стану є відволікання уваги людей від ключових проблем, які існують в Україні», – зауважив Віктор Бондар, передає прес-служба "Відродження".

За його словами, влада ввела воєнний стан, не маючи плану дій на найближчі 30 днів.

«Минув тиждень дії воєнного стану, урядовці вдягнули військову форму, але досі немає антикризового плану для національної банківської системи та відродження промисловості. І ніхто не може відповісти на питання: як українцям виживати в державі за таких важких умов?» – наголосив співголова депутатської групи «Партія «Відродження».

Нагадаємо, 26 листопада Верховна Рада підтримала указ президента Петра Порошенка про введення воєнного стану. За відповідний законопроект проголосували 276 депутатів.

Згідно з указом, воєнний стан запроваджено строком на 30 днів у десяти областях: Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Вінницькій.