Парламент Естонії закликав Росію негайно звільнити українських моряків та судна

Естонські парламентарі закликали Росію не перешкоджати вільному проходженню українських суден через Керченську протоку і в Азовському морі.

Парламент Естонії - Рійгікогу - закликав владу Російської Федерації негайно звільнити захоплених українських моряків та судна поблизу Керченської протоки.

Про це йдеться у повідомленні на сайті парламенту Естонії.

Естонський парламент ухвалив заяву у підтримку суверенітету і територіальної цілісності України у зв'язку з агресією Росії в Керченській протоці, яку підтримало 79 членів Рійгікогу.

Зокрема, депутати Естонії висловили підтримку невід'ємного права України на захист своєї територіальної цілісності та суверенітету.

"Рійгікогу засуджує напад на українські судна, поранення та затримання українських моряків, що здійснено Російською Федерацією у Керченській протоці", - сказано у повідомленні.

Також естонські депутати заявили, що "Росія повинна негайно звільнити українські судна та їхній екіпаж, та створити можливість безперешкодного проходження до українських портів (у Керченській протоці та Азовському морі)".

Також парламент Естонії наполегливо закликає усі держави підтримати Україну у захисті її територіальної цілісності та дослухатися до заклику Рійгікогу засудити російську агресію проти суверенної України та не визнавати незаконну анексію Криму.

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Довідка УНІАН. Вранці 25 листопада Росія заблокувала проходження в Керченську протоку українському буксиру "Яни Капу" й двом катерам "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід із порту Одеса в порт Маріуполь.

При виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили вогонь на поразку по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливості проходження через протоку.

Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців. Троє з них отримали поранення. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч. 3 ст. 322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років). Всі полонені були заарештовані так званим «судом» у Криму, після цього їх перевезли до московських слідчих ізоляторів «Лефортово» і «Матроська тиша».

Сьогодні Денісова зазначила, що їй Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова повідомила, що захоплених поблизу Керченської протоки українських військових моряків розселять у слідчому ізоляторі в «Лефортово» у камерах для двох арештантів разом з російськими ув'язненими.